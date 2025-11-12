Villablino acoge la Ferina pero con menor presencia de puestos

Una de las pulperías y los ajos como producto estrella en esta jornada de la feria.araujo

Como cada 12 de noviembre, Villablino acogió este miércoles su tradicional mercado, conocido como la Ferina, un mercado de características similares al celebrado hace un mes, conocido como La Feriona, pero con un menor volumen de puestos y visitantes.

Este año, los puestos ambulantes se congregaron en la Avenida del Bierzo, pero la presencia de puestos mermó respecto a años anteriores. Por la mañana, el viento soplaba con fuerza, y a primera hora de la tarde comenzó a llover con intensidad, lo que hizo que los feriantes comenzarán a recoger su mercancia. Mientras que la afluencia de público no fue masiva a ninguna hora del día, teniendo en cuenta que es una jornada laboral.

Los puestos ambulantes ofrecían distintos productos, desde gastronomía hasta decoración o textil, pasando por el alimento estrella, el ajo debido a que es un producto muy usado en estos meses por las matanzas del cerdo.

Respecto al plato tipico del día, al igual que en la Feriona, es el pulpo ‘a feira’ que se podía degustar en algunas de las pulperías que se instalaron a lo largo de la feria.