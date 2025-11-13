Puebla de Lillo celebra las jornadas de la matanza

Publicado por José María Campos Lillo Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Puebla de Lillo pone en marcha este fin de semana la XXVIII jornadas gastronómicas de la matanza, feria de esquí y ocio de montaña que tendrán lugar en el recinto ferial de Puebla de Lillo.

Los actos se abren el sábado a partir de las 12.00 horas con la tradicional matanza del gocho donde el público asistente podrá ver cómo era la tradición de la matanza donde el cerdo fue una animal para la subsistencia de las familias de esta montaña. Una de las novedades es esta feria es la celebración de un taller gratuito de quesos que tendrá lugar el sábado desde la 17.00 a las 19.00 horas. Los participantes podrán elaborar su propio queso además de ordeñar al la vaca «Candela». También se podrá tocar un piano con letras hechas con quesos y sacarse foto en los diferentes photocalls. Es necesario inscribirse y se recibirá una bolsa de tela para colorear y un silbato. Los que participan en el taller de queso se podrán llevar para casa su propio queso.

Durante los dos días de feria se podrá degustar morcilla y picadillo tras adquirir una cazuela de barro en el stand del Ayuntamiento. Mientras que el sábado a las 18.00 hora será el momento para el magosto.

El domingo dará comienzo con el espectáculo ecuestre «La magia del caballo». A partir de las 13.00 horas se producirá el sorteo del cerdo en el stand del Ayuntamiento para continuar con la segunda degustación de morcilla y picadillo. Las papeletas se pueden adquirir en el Ayuntamiento los días previos a la feria en horario de mañana y el sábado y domingo en el stand del Ayuntamiento. A partir de las 14 horas será el momento para las jornadas gastronómicas en los restaurantes del municipio. Esta edición de la feria de la matanza cerrá a las 17.00 horas.

El programa

Sábado 15

12.00. Matanza tradicional de cerdo amenizado por el grupo «Los Tolinches»

13.00. Degustación de la parva (pasta, bollicos y mistela)

14.00. Degustación de morcilla y picadillo.

17.00 Taller infantil de quesos.

18.00 Magosto en el recinto ferial

17.00. Hinchables infantiles y pintacaras

19.00. Taller infantil de quesos

20.00. Cierre del recinto ferial

Domingo 16

12.00. Apertura del recinto ferial. Espectáculo ecuestre «La magia del caballo»

13.00. Sorteo del cerdo en el stand del Ayuntamiento

13.30. Degustación de morcilla y picadillo

14.00. Jornadas gastronómicas en los restaurantes

17.00. Cierre del recinto ferial