El pimiento de Fresno ya tiene el interés regional

Fresno de la Vega está de enhorabuena. La Feria del Pimiento Morrón, uno de los grandes referentes agroalimentarios de la provincia de León, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, tal como recoge este viernes el Boletín Oficial de la Comunidad. El reconocimiento supone un hito largamente esperado por el municipio, que llevaba años trabajando para obtener esta distinción que ahora comparte con otras nueve celebraciones del territorio incorporadas al catálogo autonómico.

La declaración llega en un momento especialmente simbólico para Fresno de la Vega, apenas dos meses después de que el municipio celebrara la 40ª edición de su tradicional feria, un evento que cada último fin de semana de septiembre convierte a la localidad en el gran escaparate de la huerta leonesa. La cita ya contaba con la distinción de Interés Turístico Provincial.

El alcalde de Fresno de la Vega, Alfonso Melón, ha mostrado la «enorme satisfacción» del Ayuntamiento y de todo el pueblo por una distinción que, afirma, «corona décadas de esfuerzo, tradición y orgullo hortelano». Melón recuerda que el municipio llevaba años solicitando esta declaración, que considera «más que merecida», y afirma que llega «en el mejor momento posible», coincidiendo con el aniversario de una feria que cada año atrae a más de 50.000 visitantes.

La feria es un motor económico clave para los hortelanos de la zona, que en apenas un fin de semana llegan a vender entre el 15% y el 20% de la producción anual de pimiento, cifrada en torno al millón de kilos entre morrones, lamuyos y otras variedades. A ello se suma un mercado con 80 expositores —un 30 % más que en la edición anterior—, degustaciones tradicionales, la ya emblemática pimentada y actividades como el IV Encuentro Internacional de Gastronomía, que este año tuvo a la India como país invitado.

La Feria del Pimiento Morrón se une así a un selecto grupo de celebraciones declaradas de Interés Turístico Regional.