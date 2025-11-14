La Pola de Gordón prepara su Mercado Tradicional

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Pola de Gordón ultíma los preparativos para celebrar, el próximo 7 de diciembre, la XXVI edición del Mercado Tradicional Ángel González Juárez, una cita ya consolidada en el calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León desde 2003.

El evento, que recrea los mercados de comienzos del siglo XX, reunirá en el Pabellón Municipal La Estacada a decenas de artesanos de León, Asturias, Galicia y Cantabria, con productos como embutidos, quesos, miel, encajes, cerámica o dulces tradicionales. Los puestos, ambientados con trajes típicos y música popular, ofrecerán una experiencia que combina gastronomía, artesanía y tradición.

Como cada año, el Ayuntamiento repartirá castañas asadas, caldo de cocido y vino caliente especiado, cuyos aromas llenarán las calles hasta el pabellón, abierto de 10.00 a 16.00 horas. La jornada incluirá animación callejera, gaiteros, talleres etnográficos y una visita oficial de autoridades a las 12.00 horas, además de teatro por la tarde.

No faltará la tradicional tapa de morcilla en los bares de La Pola, un homenaje a este emblema gastronómico local conocido como «la reina de la montaña».

Con más de 25 años de historia, el mercado vuelve a presentarse como una cita imprescindible, que cada primer domingo de diciembre atrae a miles de visitantes.