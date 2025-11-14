Luz verde al parque eólico Ucedo, declarado de utilidad pública

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León ha declarado de utilidad pública el parque eólico Ucedo, que se ubicará en los términos municipales de Brazuelo y Villagatón (León), en la comarca de La Cepeda, y contará con cuatro aerogeneradores Nordex 163 de última generación, con una potencia total instalada de 25 megavatios (MW).

La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), implica la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados, recogidos en un anexo que incluye decenas de parcelas y propietarios, además de terrenos en investigación y propiedades del Ministerio de Transportes y la Junta Vecinal de Rodrigatos de la Obispalía.

El parque estará compuesto por cuatro aerogeneradores Nordex 163 HH 97,4, cada uno con 7 MW de potencia nominal, limitada a 6,25 MW, un diámetro de rotor de 163 metros y torres de 97,4 metros de altura. La instalación dispondrá de un centro de transformación interior de 7.800 kVA (0,95/30 kV).

La evacuación de la energía se realizará mediante una línea subterránea de media tensión (30 kV) con conductores RH5Z1 OL 18/30 KV, que conectará con la subestación colectora eólica 30/132/400 kV. El trazado incluye 10.512 metros de zanjas para cableado.

El expediente se inició en abril de 2023 con la autorización administrativa previa y de construcción, y en septiembre de 2024 se aprobó una modificación no sustancial. En mayo de 2025, el proyecto se sometió a información pública durante 30 días, con anuncios en el BOCYL, el BOP de León, prensa provincial y tablones municipales, además de notificaciones individuales a los propietarios.

No se han presentado alegaciones ni informes adicionales durante el trámite, según consta en la resolución.

El anexo publicado detalla afecciones en parcelas de Villagatón y Brazuelo, con superficies que oscilan desde pocos metros hasta más de 1.200 metros cuadrados, incluyendo zonas para torres, zanjas y pasos permanentes. Entre los titulares figuran particulares, entidades locales y el Ministerio de Transportes.

La declaración de utilidad pública lleva implícita la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la ejecución del parque, conforme al artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Con esta actuación, Castilla y León avanza en sus objetivos de transición energética y desarrollo de energías renovables, consolidando su posición como una de las comunidades líderes en generación eólica en España.