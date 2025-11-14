Sigue en tiempo real la situación de los ríos en la provincia de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Confederación Hidrográfica del Duero ha activado el aviso amarillo en León ante la crecida del río Bernesga, que con un nivel de 2,58 metros, presenta un caudal de más de 94 metros cúbicos por segundo. Además, a su paso por Alija de la Ribera, el organismo de cuenta decretó el nivel naranja, al presentar el Bernesga un caudal de 163,1 metros cúbicos.

En nivel naranja también se encuentra el río Porma en Secos, donde su caudal supera los 128 metros cúbicos, mientras que el Esla, tanto en Villalobar como en Benamariel, está en nivel amarillo.

Desde la CHD se recomienda mucha precaución ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores.

