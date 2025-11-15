Murias impulsa la agenda de la Red Ganadero-Cárnica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Murias de Paredes, Mª Carmen Mallo, ha tomado un papel destacado en el avance de la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica, tras participar en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado 11 de noviembre. Su presencia refuerza el peso del municipalismo rural en una iniciativa que aspira a redefinir el futuro del sector ganadero desde la acción local y la representación directa del territorio. En esta sesión, el Consejo aprobó ampliar hasta el 15 de diciembre el plazo para que los ayuntamientos designen al personal técnico que integrará los grupos de trabajo, una medida destinada a facilitar una participación más amplia y coordinada.

La Red Ganadero-Cárnica no es una estructura simbólica, sino una apuesta política e institucional de calado. Impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Foro Ganadero-Cárnico y más de 200 entidades locales, nace del mayor proceso de escucha activa realizado hasta ahora en el ámbito rural, donde los municipios han expresado sus preocupaciones, prioridades y propuestas para el futuro de la ganadería. Su objetivo es claro: convertirse en una plataforma de acción capaz de transformar el modelo ganadero español desde la experiencia y la realidad de los pueblos.

El pasado 5 de septiembre, en la Feria SALAMAQ, se celebró la reunión de constitución del Consejo de Gobierno, que dio luz verde a tres grupos de trabajo que abordarán los grandes desafíos del sector: relevo generacional, acceso a financiación y simplificación administrativa, y sostenibilidad territorial.

La alcaldesa Mallo destacó durante su participación que la Red supone «una oportunidad para que el municipalismo ganadero tenga voz propia, organizada y efectiva en todas las decisiones que afectan al campo». Subrayó además que la implicación directa de los ayuntamientos es esencial para construir políticas ajustadas a la realidad rural, donde la ganadería no es solo un sector económico, sino un elemento cultural, social y de equilibrio territorial.