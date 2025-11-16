San Martín de la Cueza recupera su patrimonio

Publicado por Acacio Díaz San Martín Creado: Actualizado:

San Martín de la Cueza vivió este domingo su jornada grande dentro de las fiestas patronales, que se han desarrollado durante todo el fin de semana con un completo y variado programa organizado por la Junta Vecinal. La afluencia de público entre los días 14 y 16 confirmó el atractivo de unas celebraciones que combinaron tradición, cultura y música para todas las edades.

Los festejos arrancaron con el tradicional chupinazo, seguido de la hoguera y una suculenta parrillada popular. La primera noche concluyó con el concierto acústico del grupo Son de Lunares, que puso ambiente musical al inicio de las fiestas. A lo largo del fin de semana tampoco faltaron los esperados bingos llenos de premios y la animación musical de la reconocida orquesta Media Luna.

Bendición del retablo y patrono ante los fieles y autoridades locales y provinciales.Acacio

La jornada dominical estuvo marcada por un acontecimiento especial: la bendición del retablo restaurado del templo parroquial. Un proyecto en el que, desde hace años, han intervenido la Junta Vecinal, el Instituto Leonés de Cultura y el Obispado de León. El resultado, según quienes conocieron de cerca el estado deteriorado de la pieza original, roza «lo milagroso», pues hoy el retablo luce renovado y se suma al valioso conjunto de obras renacentistas presentes en la comarca.

A la bendición del retablo acudieron diversas autoridades y representantes institucionales, entre ellos el director del Instituto Leonés de Cultura, Emilio Martínez, cuya presencia subrayó la importancia patrimonial y cultural de la restauración para toda la provincia.

Pasacalles, danza y procesión

El domingo comenzó con un animado pasacalles acompañado de la música y danza tradicional del grupo Las Espigas, que llenó de ambiente las calles de la localidad. Posteriormente, en el templo parroquial y bajo la mirada del recuperado retablo, tuvo lugar la recepción de autoridades del Ayuntamiento de Sahagún y de la restauradora de la obra, Marta Eva Castellanos, así como del propio director del ILC.

A continuación se inició la procesión con la imagen del patrón por las calles de San Martín de la Cueza, seguida con devoción por vecinos y visitantes. De regreso al templo, se celebró la Eucaristía en un clima de emoción y gratitud por el esfuerzo colectivo que ha permitido recuperar una pieza histórica.

Al finalizar la misa, la restauradora Marta Eva Castellanos ofreció una contextualización detallada sobre el proceso de restauración y los trabajos realizados durante estos años.

Mientras llegaba la hora de la comida, el baile vermut volvió a contar con la participación del grupo Las Espigas, que ofreció nuevas piezas de música tradicional. Después, la Junta Vecinal organizó una comida popular en el centro sociocultural, donde la sobremesa se prolongó entre animadas conversaciones.

La tarde incluyó juegos, sorteos y campeonatos de cartas, que repartieron numerosos regalos entre los asistentes. Los más pequeños disfrutaron del espectáculo infantil «Dulces Sueños», que puso el broche final a una jornada repleta de actividades.

Los actos fueron organizados por la Junta Vecinal de San Martín de la Cueza y contaron con la colaboración del Instituto Leonés de Cultura, el Ayuntamiento de Sahagún, el Obispado de León y Floristería Rosmary.