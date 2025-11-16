El gocho llegó a Puente Almuhey listo para el sorteo

Publicado por José María Campos Puente Creado: Actualizado:

Puente Almuhey celebró ayer el segundo día de su feria multisectorial que ha llegado a la décima edición. En esta jornada el protagonista fue el cerdo y la actividad de la matanza que fue suspendida por una denuncia de los animalistas. A este respecto el alcalde de Valderrueda, Esteban González, puntualizó que «aquí nunca se ha matado el gocho dado que llega muerto. Lo que pretendemos es que no se pierdan las viejas tradiciones como es la matanza del cerdo y que los niños que no lo vieron en su día que conozcan cómo se hacía esta matanza». Lamentó que estos partidos lo que buscan es que en los pueblos ya no haya ferias ni tradiciones y «quieren acabar con el mundo rural. No entiende que no se pueda chamuscar un gocho cuando la matanza domiciliaria sí que está permitida». Precisó que van a seguir adelante en el futuro con la matanza siempre cumpliendo la normativa y «buscaremos una solución».

Al final el gocho se trajo limpio y se pudo exponer para que posteriormente fuese sorteado en el reciento feria que contó con mucho público. Previo al sorteo del gocho los representantes políticos del municipio y la comarca hicieron entrega de los premios a los mejores dibujos de los niños y niñas participantes en el concurso sobre cómo ven la feria. Además, a lo largo de toda la mañana el numeroso público asistente pudo degustar la parva con dulces y mistela junto con las castañas del magosto. El recinto ferial contó con una amplia variedad de stands donde se pudieron adquirir productos agroalimentarios de la comarca y León.