Publican una guía para controlar el avance de la avispa velutina

Eliminar nidos primarios, instalar arpas eléctricas, propiciar la intervención de personal capacitado y fomentar la colaboración ciudadana son algunas de las propuestas que integran una guía de alcance nacional elaborada por la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) para controlar la expansión de la avispa velutina en España. «Si aplicamos bien esta guía, los beneficios serán claros», ha garantizado la técnica de ANECPLA Belén Rodríguez, que incluye entre ellos una reducción de las pérdidas apícolas, una mayor protección de la biodiversidad, un ahorro económico en labores de control, la mejora de la coordinación nacional y mayor concienciación ciudadana. El protocolo tiene una vigencia indefinida, aunque se contemplan revisiones periódicas entre «todos los actores involucrados» para incorporar mejoras técnicas y experiencias a través de un esquema de seis partes que da prioridad a la prevención y a la detección temprana, ha explicado la responsable de la guía. Un insecto peligroso España gasta 2,5 millones de euros al año en controlar la avispa velutina, dice Rodríguez, lo que evidencia «el impacto directo sobre los sectores productivos o comunidades locales», así como «una amenaza creciente» para los ecosistemas, teniendo en cuenta que «no es sólo un problema ecológico, sino que afecta a la salud pública». Esta especie exótica invasora de origen asiático ha causado la muerte de tres personas en Galicia en sólo dos semanas durante el mes de octubre: todas fueron atacadas, aparentemente, tras pisar un nido mientras se encontraban en el bosque. «Lo que hemos visto en Galicia con estos tres fallecidos es un peligro latente para todos» porque es una especie «muy adaptable» y ello ha permitido su despliegue por sucesivas comunidades autónomas, ha indicado a EFE el presidente de ANECPLA, Sergio Monge. Desde 2010 la avispa velutina se ha extendido por distintas regiones españolas, en especial en la cornisa cantábrica, y ha ido avanzando hacia otros territorios.