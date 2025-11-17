Diario de León

Las zonas de alta montaña tendrán paneles inteligentes y sensores meteorológicos

La Junta afronta el invierno con 147 quitanieves, 10.000 toneladas de sal y 4.000 profesionales

Los consejeros de la Presidencia, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y Movilidad y Transformación Digital, presentaron el Plan de Vialidad.

ICAL
Valladolid

La Junta instalará 26 paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos de alta montaña, que ofrecerán información actualizada en tiempo real sobre el estado de la vía —«Abierto», «Cadenas» o «Cerrado—, y podrán gestionarse a distancia desde los centros provinciales. Además, incorporan radar y sensores meteorológicos que ajustan la señalización de forma automática según las condiciones de la calzada, una medida pionera que ha contado con una inversión de 346.000 euros, cofinanciada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se ubicarán en el Puerto de la Hoya y Valdelavía, en Ávila; en Portillo de Busto y El Cabrio, en Burgos; en Piedrafita y Foncebadón, en León; en Piedrasluengas, Alto de la Varga y Puerto de las Portillas, en Palencia; en Puerto de la Hoya y Peña de Francia, en Salamanca; Navafría y La Quesera, en Segovia; Oncala, Carrasca y Corral del Chino, en Soria; y en la Laguna de los Peces, en Zamora.

Así lo trasladó este lunes el consejero de Movilidad y Transformación Digital, Juan José Sanz Merino, quien presentó la campaña de vialidad invernal 2025-2026, que se prolonga hasta el 30 de abril, junto a los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. Sanz Merino destacó que este sistema de paneles «permitirá mejorar la seguridad en los accesos a zonas de montaña, avisar con antelación a los conductores y facilitar la coordinación entre administraciones». Se integrarán en la red de gestión del Centro de Mantenimiento Inteligente, que coordina los avisos de incidencias y los partes meteorológicos en tiempo real.

Presencia de los delegados

La campaña se estructura en torno a la Comisión General de Coordinación Territorial, un órgano destinado a «lograr la ejecución eficaz de la acción de gobierno de la Junta», tal y como explicó González Gago. Las reuniones periódicas de esta Comisión «ayudan a coordinar, a unificar criterios y a poner en común la información sobre las políticas públicas aprobadas por la Administración autonómica a lo largo del extenso territorio de la Comunidad». Para ello, insistió, la participación de los delegados territoriales, también presentes, en las nueve provincias, es «fundamental para poder lograr el nivel óptimo en la coordinación de la acción de gobierno, en especial en aquellas zonas próximas a los límites territoriales provinciales, con la convicción de que son estos representantes quienes mejor conocen las necesidades de los ciudadanos».

Un amplio operativo para una red autonómica de más de 11.500 kilómetros de carretera

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital pone en marcha la campaña con un dispositivo formado por 474 profesionales, 147 máquinas quitanieves, 131 infraestructuras de almacenamiento y 10.000 toneladas de sal, distribuidas en los principales centros operativos de toda la red autonómica, que supera los 11.500 kilómetros de carreteras. «El operativo combina la experiencia de los equipos de conservación con herramientas tecnológicas que permiten actuar antes, mejor y con más información», sostuvo, el consejero de Movilidad. Durante la pasada campaña, el operativo de la Junta empleó 11.975 toneladas de fundentes y acumuló 14.700 horas de trabajo, la mitad de ellas con carácter preventivo. Esta anticipación «permitió mantener abiertos los principales puertos y reducir significativamente los cortes de tráfico».El dispositivo se apoya también en la plataforma Territorio Rural Inteligente, que ya cuenta con 127 sensores operativos y otros 18 que se instalarán próximamente en toda la Comunidad. Estos equipos recogen datos sobre temperatura del firme, humedad, viento, presencia de hielo y nivel de fundentes en silos y depósitos. La información se actualiza continuamente y permite anticipar la actuación de las máquinas y optimizar la distribución de recursos.Por su parte, Suárez-Quiñones hizo hincapié en la rama que le corresponde a su Consejería, la de Protección Civil, en el marco de un dispositivo que se basa en tres pilares «esenciales»: anticipación y prevención, coordinación e información. «Los objetivos son adoptar las oportunas medidas de respuesta que minimicen los efectos negativos que puedan producirse», indicó.Algunas de las actuaciones preventivas realizadas son observaciones meteorológicas, boletines de predicción meteorológica para 5.850 localidades, predicciones variables a través de la aplicación «meteorológica» y análisis de los boletines de la Aemet. Igualmente, el Centro de Coordinación en Emergencias de la Agencia de Protección Civil «intensifica» el análisis de situaciones adversas y se estudian los modelos meteorológicos.
