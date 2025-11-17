Las zonas de alta montaña tendrán paneles inteligentes y sensores meteorológicos

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta instalará 26 paneles informativos inteligentes en enclaves estratégicos de alta montaña, que ofrecerán información actualizada en tiempo real sobre el estado de la vía —«Abierto», «Cadenas» o «Cerrado—, y podrán gestionarse a distancia desde los centros provinciales. Además, incorporan radar y sensores meteorológicos que ajustan la señalización de forma automática según las condiciones de la calzada, una medida pionera que ha contado con una inversión de 346.000 euros, cofinanciada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se ubicarán en el Puerto de la Hoya y Valdelavía, en Ávila; en Portillo de Busto y El Cabrio, en Burgos; en Piedrafita y Foncebadón, en León; en Piedrasluengas, Alto de la Varga y Puerto de las Portillas, en Palencia; en Puerto de la Hoya y Peña de Francia, en Salamanca; Navafría y La Quesera, en Segovia; Oncala, Carrasca y Corral del Chino, en Soria; y en la Laguna de los Peces, en Zamora.

Así lo trasladó este lunes el consejero de Movilidad y Transformación Digital, Juan José Sanz Merino, quien presentó la campaña de vialidad invernal 2025-2026, que se prolonga hasta el 30 de abril, junto a los consejeros de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de la Presidencia, Luis Miguel González Gago. Sanz Merino destacó que este sistema de paneles «permitirá mejorar la seguridad en los accesos a zonas de montaña, avisar con antelación a los conductores y facilitar la coordinación entre administraciones». Se integrarán en la red de gestión del Centro de Mantenimiento Inteligente, que coordina los avisos de incidencias y los partes meteorológicos en tiempo real.

Presencia de los delegados

La campaña se estructura en torno a la Comisión General de Coordinación Territorial, un órgano destinado a «lograr la ejecución eficaz de la acción de gobierno de la Junta», tal y como explicó González Gago. Las reuniones periódicas de esta Comisión «ayudan a coordinar, a unificar criterios y a poner en común la información sobre las políticas públicas aprobadas por la Administración autonómica a lo largo del extenso territorio de la Comunidad». Para ello, insistió, la participación de los delegados territoriales, también presentes, en las nueve provincias, es «fundamental para poder lograr el nivel óptimo en la coordinación de la acción de gobierno, en especial en aquellas zonas próximas a los límites territoriales provinciales, con la convicción de que son estos representantes quienes mejor conocen las necesidades de los ciudadanos».