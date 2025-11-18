Valdavido sale al rescate de su ermita

La Junta Vecinal de Valdavido ha iniciado una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma Hispania Nostra para salvar la ermita de San Roque, un templo histórico que se encuentra al borde del colapso y cuya titularidad pertenece al Obispado de Astorga. Según explica el alcalde pedáneo, José Gallego, el Obispado no ha atendido las reiteradas peticiones para acometer la restauración y, aunque la Junta Vecinal solicitó un cambio de titularidad para poder intervenir por su cuenta, las condiciones planteadas fueron «inaceptables». Por ello, los vecinos han decidido buscar financiación por su cuenta para evitar que la ermita, refugio de recuerdos, tradiciones y celebraciones centenarias, desaparezca para siempre.

La ermita, situada entre Valdavido y Truchas, hunde sus raíces en los siglos XVI y XVIII. Inicialmente dedicada a Nuestra Señora de las Angustias, adoptó también la advocación de San Roque tras las epidemias del XVI. A finales del XVIII y comienzos del XIX se ampliaron la espadaña, el presbiterio y la sacristía. De planta rectangular, está formada por una nave y un presbiterio separados por un arco triunfal de medio punto; cuenta con un pórtico apoyado en un pilar central y una espadaña con vano de medio punto. Conserva dos tallas destacadas, la Virgen de las Angustias y San Roque, ambas sin retablo, que forman parte del patrimonio religioso y artístico de Cabrera. Durante siglos ha sido escenario de la festividad de San Roque cada 16 de agosto y punto de encuentro para el tradicional ascenso de los pendones al castillo de Peña Ramiro en septiembre, arraigándose como símbolo de identidad para los vecinos.

Sin embargo, el deterioro avanza desde hace más de una década. Goteras, grietas y hundimientos han obligado a cerrar el edificio al público. En 2019 se llevó a cabo una intervención de urgencia que reforzó parte de la cubierta y el arco principal, pero el problema de fondo —la falta de cimentación adecuada— no se resolvió. La estructura continúa hundiéndose y la parte de la cubierta que no se restauró entonces presenta nuevas filtraciones y daños que ponen en riesgo la integridad total del templo. La Junta Vecinal, sin acceso a otras vías de financiación y con los vecinos realizando pequeñas reparaciones por su cuenta, advierte que la ruina es inevitable si no se actúa con urgencia.

El proyecto plantea como actuación prioritaria una cimentación inyectada mediante resinas expansivas, técnica que permitirá consolidar el terreno y frenar el hundimiento. A ello se suma la sustitución completa de la parte de la cubierta pendiente. El presupuesto total asciende a 35.729,20 euros y su ejecución requeriría tres meses de trabajo. La campaña de micromecenazgo establece distintos tramos de actuación según los fondos que se recauden, aunque alcanzar los 30.000 euros es esencial para garantizar la cimentación, considerada la intervención mínima imprescindible para evitar el derrumbe.

La Junta Vecinal hace un llamamiento emotivo a todos los que sienten vínculos con Cabrera y con su historia: «La ermita de San Roque es el corazón de nuestro pueblo, un lugar de unión, celebración y memoria». Con este proyecto, Valdavido busca no solo reparar un edificio, sino preservar el alma de una comunidad rural que lucha por no dejar que su patrimonio desaparezca en el silencio de la despoblación.