Denuncian el grave deterioro de la LE-251

La carretera LE-251, que conecta Sahagún con Valdespino Vaca y Joarilla de las Matas, presenta un estado de deterioro que preocupa cada vez más a vecinos y usuarios habituales. Según denuncian, la vía sufre graves deficiencias que afectan a la seguridad, hasta el punto de que circular por ella «supone un auténtico riesgo» debido a la presencia de profundos baches, zonas sin asfalto y un firme totalmente desfondado.

Uno de los principales problemas es la estrechez de la calzada, que carece de arcenes y de regueras consolidadas para la evacuación de agua. En varios puntos, si coinciden dos vehículos en sentido contrario, ambos se ven obligados a detenerse para evitar incidentes, una situación agravada por la ausencia de señalización y el mal estado de los bordes de la carretera.

La situación se complica en estos meses por la frondosidad de los cultivos colindantes, especialmente de maíz y remolacha, resultado de la transformación de fincas gracias al regadío. Los vecinos consideran que esta circunstancia debería motivar una actuación urgente por parte de la Diputación de León, titular de la carrerera,, ya que «no es razonable dejar la seguridad vial a la suerte y la precaución de los usuarios».

A estos problemas se suma la meteorología: las recientes lluvias han inundado las regueras y tramos de la caja de rodadura, generando un riesgo añadido para quienes deben comunicar las localidades o transportar productos agrícolas. Muchos vecinos, ante el mal estado de la vía, se ven obligados a utilizar desvíos hacia Los Melgares, ya en la provincia de Valladolid, o hacia Vallecillo para poder desplazarse a Sahagún o León con mayor seguridad.

Los afectados, que insisten en que las carreteras deben someterse a revisiones periódicas, consideran inaceptable que una vía con tanto tránsito se mantenga en un estado de «abandono absoluto».