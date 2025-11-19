Astorga estrena alumbrado en distintos puntos de la ciudad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha comenzado la instalación de las nuevas luminarias LED incluidas en el proyecto de mejora de eficiencia energética, «una actuación que permitirá modernizar el alumbrado público y reducir significativamente el consumo eléctrico en diversas zonas de la ciudad», según ha apuntado el consistorio. Los trabajos han arrancado en la carretera Pandorado, donde ya se están sustituyendo las antiguas luminarias por tecnología LED más eficiente.

En los próximos días las labores continuarán en el resto de áreas contempladas en el proyecto: Avda. de las Murallas, Parque del Melgar, Parque del Aljibe, Calle Los Tejeros, Paseo de la Eragudina, Calle Camino Piedralba y Tramo de Maragatería.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Astorga y dirigido por la arquitecta técnica del mismo, se financia gracias al Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León, que aporta el 75% del presupuesto total, permitiendo que municipios como Astorga puedan mejorar sus infraestructuras y avanzar hacia modelos más sostenibles.

La actuación contempla la sustitución de luminarias de vapor de sodio y halógeno por luminarias LED de última generación —algunas de ellas con alimentación solar— que mejorarán la eficiencia energética, incrementarán la seguridad vial y peatonal y reducirán los costes de mantenimiento.

El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 40.000 euros, e incluye el desmontaje de luminarias antiguas, adaptación de soportes, instalación de equipos nuevos, pruebas de funcionamiento, medidas de seguridad y correcta gestión de residuos.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Astorga reafirma su compromiso con la modernización de las infraestructuras públicas y la transición hacia un modelo energético más eficiente y sostenible, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.