La provincia de León se tiñe de blanco con los primeros copos de nieve

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vuelve la nieve a la provincia de León. La estación de San Isidro ha sido uno de esos sitios en recibir los primeros copos de nieve y que han convertido el campo leonés en una estampa invernal.

Se espera que continúe nevando al menos hasta el sábado y las predicciones actuales apuntan a más nevadas durante la próxima semana.