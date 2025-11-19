El Programa Ineco RuralTIC recorrerá en su cuarta edición seis municipios de la provincia de León

Una sesión del programa Rural Tic de Ineco en Carrizo de la Ribera en 2022. FERNANDO OTERO

León se incorpora a la cuarta edición de Ineco RuralTIC, el programa de digitalización del mundo rural desarrollado por Ineco, la ingeniería y consultoría del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para lo que dos nómadas digitales de Ineco se desplazarán a un total de seis municipios de la provincia, como son Sancedo, Murias de Paredes, Riego de la Vega, Fabero, Sahagún y San Emiliano

El desplazamiento se produce en el marco de este programa que permite a los propios profesionales de Ineco compatibilizar el teletrabajo en pequeños territorios de España durante dos semanas, de forma que Sancedo se convierte en uno de los cuatro primeros territorios donde Ineco RuralTIC da el pistoletazo de salida a su cuarta edición, que, desde noviembre y a lo largo de los próximos meses, llegará de forma escalonada a más de 40 municipios españoles.

Marta Torreiro, matemática y experta en sistemas CNS-ATM y Laura Tirado, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, continuarán con su actividad habitual en Ineco de manera remota al mismo tiempo que apoyan a este municipio a través de diferentes talleres de digitalización.

En el ámbito social, Sancedo tiene interés en mejorar las habilidades digitales de sus ciudadanos a través de las formaciones que Ineco RuralTIC ofrece en materia de comunicación digital, correo electrónico, mensajería instantánea, banca y compra online, trámites administrativos o seguridad en internet.

En su faceta de desarrollo económico, el programa Ineco RuralTIC permitirá a los nómadas digitales apoyar a las pymes locales con talleres sobre tecnología para pequeños negocios, facturación y gestión digital, visibilidad online en redes y plataformas, posicionamiento digital y tramitaciones electrónicas, entre otros.