Transportes licita por 7,9 millones de euros la rehabilitación de 51 km de la N-630 en la provincia de León

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 7,9 millones de euros (IVA incluido) las obras para la rehabilitación estructural del firme en diversos puntos de la carretera N-630 entre los km 153 y 204, tramo comprendido entre la localidad de Onzonilla y el límite provincial con Zamora, en la provincia de León. El anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo de la actuación es la rehabilitación superficial del firme en aquellas zonas en las que las inspecciones previas llevadas a cabo han observado un deterioro. Para ello, se procederá al fresado y reposición de las capas del firme en un espesor de entre 10 y 13 cm, lo que afectará a las capas superficial de rodadura e intermedia. Este tratamiento se aplicará a ambos carriles de la calzada, de ancho 3,5 m, mientras que en los arcenes se ha previsto un sellado de las grietas existentes.

En algunos tramos de pequeña longitud, entre tramos rehabilitados, es posible que se tome la misma solución que las zonas adyacentes para conseguir una homogeneidad longitudinal adecuada en la solución de rehabilitación, a pesar de que estrictamente, y desde el punto de vista estructural, no necesiten rehabilitación.

Para favorecer una economía circular, se aprovechará parte del material procedente del fresado del firme actual en las nuevas mezclas bituminosas que se dispongan, de modo que, se empleará en proporciones máximas del 20% en la capa superficial y del 25% en la capa intermedia.

Inversiones en carreteras de la provincia de León

Desde el Ministerio de Transportes se trabaja para la mejora continua en las carreteras del Estado en la provincia de León. Así, hay en marcha diversas actuaciones de modernización de túneles en la A-6 a su paso por el puerto de Piedrafita, por 22,7 millones de euros; o en la AP-66 en la conexión con Asturias por otros 68 millones de euros.

Además, cabe destacar la reciente aprobación del proyecto para construir el primer tramo de la autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, por 131,7 millones de euros.