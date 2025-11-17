Caravana de protesta para exigir el arreglo de la N-630 en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de varias localidades convocan para el 21 de noviembre una manifestación automovilística en demanda de la reparación inmediata de la carretera nacional N-630, una vía clave para la comunicación, la seguridad y el desarrollo de los municipios de su entorno. La protesta consistirá en una caravana de vehículos procedentes de diferentes pueblos que avanzarán hacia León, con salidas escalonadas desde Valencia de Don Juan, Villamañán, Ardón, Valdevimbre, Cembranos, Onzonilla, Ribaseca y la propia capital, donde está prevista la llegada a las 12.00 horas. El recorrido culminará ante la Subdelegación del Gobierno, en la Plaza de la Inmaculada, donde a las 12.30 horas se leerá un manifiesto dirigido al Subdelegado del Gobierno en León.

En el texto, vecinos, asociaciones, empresas y entidades locales expresan su preocupación por el grave deterioro del tramo afectado de la N-630, una vía cuyo abandono —denuncian— compromete la seguridad vial debido a baches, firme degradado, señalización deficiente y falta de mantenimiento. Además, explican que esta situación afecta a la movilidad diaria de residentes, trabajadores, transporte escolar y servicios de emergencia, al tiempo que perjudica el desarrollo rural, agrava la despoblación y dificulta la actividad económica y turística de la zona. La convocatoria está promovida por los ayuntamientos de Valencia de Don Juan, Villamañán, Valdevimbre, Ardón, Chozas de Abajo, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina.