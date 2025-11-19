La Junta refuerza su apoyo al sector apícola leonés

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, se reunió con el presidente de la Asociación Leonesa de Apicultores, Javier Morán, para reafirmar el apoyo al sector apícola de la provincia. Durante el encuentro, se abordaron temas como la lucha contra la Vespa velutina, las indemnizaciones por daños del oso pardo y la mejora en la gestión de distancias entre asentamientos apícolas. Además, se presentó la nueva marca de garantía «Miel del Bierzo». La Junta reiteró su compromiso de colaboración con los apicultores y su disposición a ofrecer asesoramiento técnico y apoyo.