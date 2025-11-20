Las trabas con las expropiaciones retrasan la ejecución de 60 proyectos en la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más de 60 proyectos en la provincia se encuentran a la espera de ejecución como consecuencia de las trabas que generan las expropiaciones que permiten ejecutar obras en las carreteras de la red provincial. Así lo detalló este miércoles el vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, en la presentación de la nueva Oficina de Expropiaciones de la institución provincial.

Aller aseguró que el de ayer era «un día especial y muy importate» porque la puesta en marcha de esa oficina es «algo que llevábamos mucho tiempo esperando y que es muy necesario para esta provincia». Explicó también que para que sea una realidad ha sido necesario primero completar un proceso administrativo que ha culminado con el funcionamiento de esta oficina, y ahora, gracias a ella, se podrá obtener con medios propios los terrenos necesarios para ejecutar las expropiaciones que permitan acometer las obras necesarias en las carreteras de titularidad de la institución, algo para lo que, hasta ahora, la Diputación no tenía capacidad jurídica.

Según Aller, actualmente «hay muchos ayuntamientos que tienen dificultades para expropiar», así como «numerosos proyectos pendientes de ejecutar». El problema, detalló, es que no hay terrenos para ejecutar las obras necesarias para lo que han necesitado el apoyo de los ayuntamientos. «La Oficina de Expropiaciones ayudará a desbloquear estos procesos», aseguró.

Operativa al cien por cien

Para la puesta en marcha de la Oficina de Expropiaciones, que se prevé que esté operativa al cien por cien a finales del próximo año, la Diputación de León ha incorporado ya personal propio «dedicado exclusivamente a una tarea para la que hasta eran los propios municipios beneficiados de las mejoras en las carreteras las obras eran los que tenían que hacer las expropiaciones». Esto le permitirá no depender de terceros para hacer los proyectos en carreteras.

También aprovechó para pedir a los municipios afectados que sigan adelante con los trabajos de expropiación para «facilitar el trabajo a la oficina y dar el tiempo necesario para que esta funcione a pleno rendimiento». Asimismo, pidió también «tranquilidad» para que la nueva entidad pueda alcanzar el ritmo de trabajo deseado.

Los primeros proyectos en los que actuará la nueva Oficina son en el de la LE-5523 en Santovenia de la Valdoncina y Chozas de Abajo; la LE-6620 en Santa María del Monte Cea; la LE-5109 en Trabadelo y la LE-5610 en Valdefresno. También en la LE-6445 en Villaobispo de Otero y Magaz de Cepeda; la LE-2708 en Oseja de Sajambre y la LE-4606 en La Ercina ensanche y mejora de la carretera LE-4606. Tramo: Barrillos de las Arrimadas — La Ercina. (P.K. 5+050 a P.K. 10+200).

En este sentido, el vicepresidente de la Diputación, apuntó que los proyectos se llevarán a cabo en lotes de entre cinco y ocho carreteras o incluso alguna de forma individual.