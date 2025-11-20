La Junta restaurará los ecosistemas y la biodiversidad afectada por el incendio de Barniedo, en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 700.000 euros destinada a la contratación de actuaciones para la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad afectada por el incendio forestal de Barniedo (León).

Las actuaciones de emergencia que se ejecuten tendrán los siguientes objetivos:

Contribuir a minimizar la degradación del hábitat de los cursos fluviales donde se encuentran presentes poblaciones de especies amenazadas, como el desmán ibérico.

Restaurar los hábitats fluviales que se han visto afectados indirectamente por el incendio.

Mejorar las condiciones del entorno del hábitat de las poblaciones de especies amenazadas de cara a aumentar la resiliencia de las mismas ante los efectos del incendio.

Disminuir las amenazas existentes de un aumento de mortalidad de las poblaciones de desmán ibérico debido a la acción de depredadores oportunistas que puedan aprovecharse del desplazamiento obligado de ejemplares por perdida de hábitat.

Determinación y seguimiento de las afecciones causadas por el incendio sobre la funcionalidad de los hábitats fluviales, lacustres y otros de interés comunitario.

Determinación y seguimiento de las afecciones causadas por el incendio sobre poblaciones de especies amenazadas.

Para alcanzar dichos objetivos, la empresa deberá ejecutar las siguientes actuaciones: