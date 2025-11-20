Diario de León

La Junta restaurará los ecosistemas y la biodiversidad afectada por el incendio de Barniedo, en León

La Junta declara de emergencia la contratación de actuaciones para la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad afectada con una inversión de 700.000 euros

La UME en Barniedo, León.

Redacción
León

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 700.000 euros destinada a la contratación de actuaciones para la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad afectada por el incendio forestal de Barniedo (León).

Las actuaciones de emergencia que se ejecuten tendrán los siguientes objetivos:

  • Contribuir a minimizar la degradación del hábitat de los cursos fluviales donde se encuentran presentes poblaciones de especies amenazadas, como el desmán ibérico.
  • Restaurar los hábitats fluviales que se han visto afectados indirectamente por el incendio.
  • Mejorar las condiciones del entorno del hábitat de las poblaciones de especies amenazadas de cara a aumentar la resiliencia de las mismas ante los efectos del incendio.
  • Disminuir las amenazas existentes de un aumento de mortalidad de las poblaciones de desmán ibérico debido a la acción de depredadores oportunistas que puedan aprovecharse del desplazamiento obligado de ejemplares por perdida de hábitat.
  • Determinación y seguimiento de las afecciones causadas por el incendio sobre la funcionalidad de los hábitats fluviales, lacustres y otros de interés comunitario.
  • Determinación y seguimiento de las afecciones causadas por el incendio sobre poblaciones de especies amenazadas.

Para alcanzar dichos objetivos, la empresa deberá ejecutar las siguientes actuaciones:

  • Tratamientos selvícolas de mejora en masas ribereñas.
  • Construcción de presas sumergidas, fajinas, albarradas y diques para la disminución de la velocidad de circulación del agua y favorecer la retención de sedimentos.
  • Retirada de arrastres y vegetación muerta.
  • Control de especies exóticas invasoras.
  • Evaluación y seguimiento de las afecciones sobre especies amenazadas y sus hábitats.
  • Evaluación y seguimiento de la efectividad de las actuaciones.
  • Otras actuaciones de restauración y conservación del medio natural.
