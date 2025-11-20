La Junta restaurará los ecosistemas y la biodiversidad afectada por el incendio de Barniedo, en León
La Junta declara de emergencia la contratación de actuaciones para la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad afectada con una inversión de 700.000 euros
La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 700.000 euros destinada a la contratación de actuaciones para la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad afectada por el incendio forestal de Barniedo (León).
Las actuaciones de emergencia que se ejecuten tendrán los siguientes objetivos:
- Contribuir a minimizar la degradación del hábitat de los cursos fluviales donde se encuentran presentes poblaciones de especies amenazadas, como el desmán ibérico.
- Restaurar los hábitats fluviales que se han visto afectados indirectamente por el incendio.
- Mejorar las condiciones del entorno del hábitat de las poblaciones de especies amenazadas de cara a aumentar la resiliencia de las mismas ante los efectos del incendio.
- Disminuir las amenazas existentes de un aumento de mortalidad de las poblaciones de desmán ibérico debido a la acción de depredadores oportunistas que puedan aprovecharse del desplazamiento obligado de ejemplares por perdida de hábitat.
- Determinación y seguimiento de las afecciones causadas por el incendio sobre la funcionalidad de los hábitats fluviales, lacustres y otros de interés comunitario.
- Determinación y seguimiento de las afecciones causadas por el incendio sobre poblaciones de especies amenazadas.
Para alcanzar dichos objetivos, la empresa deberá ejecutar las siguientes actuaciones:
- Tratamientos selvícolas de mejora en masas ribereñas.
- Construcción de presas sumergidas, fajinas, albarradas y diques para la disminución de la velocidad de circulación del agua y favorecer la retención de sedimentos.
- Retirada de arrastres y vegetación muerta.
- Control de especies exóticas invasoras.
- Evaluación y seguimiento de las afecciones sobre especies amenazadas y sus hábitats.
- Evaluación y seguimiento de la efectividad de las actuaciones.
- Otras actuaciones de restauración y conservación del medio natural.