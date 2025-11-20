Almanza y Vigo se hermanan por Navidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Dos grandes referentes de la Navidad unen fuerzas para impulsar la magia de estas fiestas.

El alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, mantuvo ayer en Vigo un encuentro institucional con el alcalde vigués, Abel Caballero, con motivo de las próximas fiestas navideñas. La reunión sirvió para consolidar un auténtico hermanamiento navideño entre ambos municipios, que destacan como dos referentes en España: Vigo, como una de las ciudades referentes de la Navidad en el mundo, y Almanza, como la capital rural de la Navidad.

Durante el encuentro, ambos alcaldes intercambiaron impresiones sobre sus modelos de celebración, poniendo en valor la originalidad y el atractivo que cada municipio aporta: Vigo, con su espectacular despliegue urbano de luces y su reconocimiento internacional; y Almanza, con una propuesta rural, cálida y creativa que lo sitúa como un destino imprescindible de la Navidad en entornos rurales.

Los regidores subrayaron la importancia de esta relación para promover de manera conjunta sus iniciativas y destacaron el espíritu de unión entre una gran ciudad y un pequeño municipio que comparten pasión por estas fechas.

El Ayuntamiento de Almanza recuerda que este sábado 22 de noviembre, a las 18:00 horas, tendrá lugar el encendido oficial de la iluminación navideña. La localidad lucirá más de 120.000 luces, la galleta de jengibre más grande de Europa, y la escena de los Reyes Magos y el Belén más grande de España, consolidando su papel como destino navideño imprescindible.

Este año, Almanza apuesta por unas Navidades familiares, entrañables y llenas de magia, con un mercado navideño, además del tradicional churrero, el castañero, el puesto de palomitas y otras ambientaciones festivas que llenarán las calles de vida y encanto.

El Ayuntamiento invita a los vecinos de la comarca, de la provincia y de toda la comunidad autónoma a visitar Almanza durante estas fechas y disfrutar de su ambiente navideño único, celebrando el vínculo entre Vigo y Almanza, dos referentes consolidados que este año se unen a través de un verdadero hermanamiento navideño.