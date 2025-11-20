El MSM de Sabero celebra el curso de ollas ferroviarias

Publicado por Redacción Sabero Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería, con sede en Sabero, ofrece el sábado 22 de noviembre la quinta edición del curso de cocina en ollas ferroviarias, en el que la Asociación de Ferroviarios San Fernando de Cistierna, mostrará a los asistentes la forma de cocinar que utilizaban hace años los trabajadores del ferrocarril. La actividad, que es gratuita previa inscripción en el museo o en el teléfono 987 718 357, finalizará a las 14 horas, con una degustación de olla ferroviaria para los participantes. Por la tarde, a las 18 horas, tendrá lugar la conferencia «El ferrocarril del Torío (Matallana-León), prolongación del tren hullero», impartida por Javier Revilla Casado, quien repasará los más de 100 años de vida de este icónico ramal ferroviario.