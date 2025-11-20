El Palacio de Gaudí aborda un estudio piloto de 'eye-tracking'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, el catedrático Ubaldo Cuesta y la decana de la Facultad de Comercio y Turismo, Francis Blasco, han inaugurado este jueves el IV Congreso Internacional de Neurocomunicacion y Neuromarketing, en el que se ha abordado que el Palacio de Gaudí será objeto de un estudio piloto con técnicas de «eye-tracking» (seguimiento ocular) para explorar cómo las personas perciben visualmente su arquitectura. Se trata de una investigación pionera que combina tecnología avanzada con el patrimonio histórico para desvelar el patrón visual de quienes contemplan el monumento.

La investigación se realiza en colaboración con el laboratorio de Neurocomunicación y Neuromarketing de la Complutense de Madrid. El estudio consiste en que varios participantes lleven unas gafas de «eye-tracking» conectadas a un dispositivo registrador, lo que permitirá capturar sus trayectorias oculares mientras observan tanto el exterior del Palacio como su emblemática capilla en el interior. Gracias a esta metodología, se obtendrá un análisis agregado —no individual— del recorrido visual de los visitantes, determinando qué elementos arquitectónicos llaman más la atención y cómo se relacionan con su entorno. El estudio se publicará en la revista científica SAUC (Street Art & Urban Creativity) Scientific Journal, dirigida por el profesor Ubaldo Cuesta Cambra, director del Congreso. Este proyecto piloto, englobado dentro de la conmemoración del Año Gaudí 2026 y con la colaboración del Palacio, abre la vía para futuros estudios más amplios que podrían contribuir al diseño, conservación y difusión de monumentos.