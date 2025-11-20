Los Amigos del Camino de Astorga critican las obras

Un peregrino recorre el Camino de Santiago a su paso por León, una de las etapas más emblemáticas de la ruta jacobea.Getty Images

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga critica al Ayuntamiento por ejecutar obras de «mejora» sin consultarles, a pesar de su trayectoria de 30 años.

En un comunicado, denuncian que las intervenciones, como esculturas o publicidad incontrolada, «desvirtúan la esencia peregrina». Como ejemplo, señalan el asfaltado de un tramo en Murias de Rechivaldo, que tachan de perjudicial para el peregrino y de ser un asfaltado de cara a los vecinos. Por ello, instan al alcalde, José Luis Nieto, a respetar el trazado histórico del Camino.

La asociación subraya que el Camino es Conjunto Histórico, BIC y Patrimonio Mundial, lo que exige que toda intervención sea «cuidadosa, reflexiva y respetuosa con la ley». Lamentan que el alcalde no valore su experiencia, que incluye la internacionalización de Astorga y más de 500.000 pernoctaciones de peregrinos de más de 170 nacionalidades. El colectivo exige no más actuaciones «pacatas y torticeras» que. consideran, solo buscan rentabilidad mediática.