Una planta transformará residuos animales en biogás en Vidanes

La Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno ambiental a la construcción de una planta de digestión anaerobia en el polígono industrial de Vidanes, en Cistierna, promovida por la empresa Apaycachana-6 S.L. La resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), marca un paso clave para el desarrollo de una infraestructura considerada estratégica dentro de la economía circular. El proyecto permitirá transformar unas 86.000 toneladas de residuos orgánicos cada año en biometano y fertilizantes, contribuyendo a la reducción de emisiones contaminantes y al aprovechamiento energético de los desechos. La instalación ocupará más de 31.000 metros cuadrados repartidos en dos parcelas actualmente destinadas al cultivo en invernadero y contará con tres digestores de gran capacidad, además de una planta de upgrading que purificará el biogás para su inyección en la red gasista La Robla–Guardo. Según las estimaciones, la planta producirá 6,17 millones de metros cúbicos de biogás anuales, con un caudal nominal de 409 Nm³/h, además de generar 11.780 toneladas de fertilizante sólido y cerca de 4.800 toneladas de fertilizantes líquidos. Entre los residuos a tratar figuran estiércoles, restos vegetales, lodos de matadero, de quesería y residuos agroalimentarios y urbanos. El proyecto contempla la construcción de un gasoducto de 195 metros para conectar la planta con la red y aprovechará recursos hídricos y energéticos de las infraestructuras existentes. El estudio de impacto ambiental concluye que no existen afecciones a la Red Natura 2000 y establece medidas de control para minimizar los efectos sobre el suelo, el agua y la atmósfera, incluyendo sistemas de vigilancia de olores, ruidos y emisiones. Durante la fase de obras se exigirá señalización específica, protección de cauces y empleo de áridos reciclados. En la fase operativa, la empresa deberá aplicar las mejores técnicas disponibles y garantizar la estanqueidad de los depósitos, además de cumplir con la normativa sobre residuos y subproductos animales. La iniciativa no recibió alegaciones durante el periodo de información pública y cuenta con informes favorables de organismos como la Confederación Hidrográfica del Duero y el Servicio Territorial de Sanidad, que condiciona la autorización a la formación específica del personal en el manejo de biocidas y productos químicos. La declaración de impacto ambiental tendrá una vigencia de cuatro años, plazo en el que deberá iniciarse la ejecución de la planta. La Junta considera que el proyecto será un referente regional en valorización de residuos y un impulso a la sostenibilidad.