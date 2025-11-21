Aviso amarillo por nieve en la Cordillera Cantábrica de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este viernes el aviso amarillo por nevadas en zonas de montaña de la provincia de León, donde se esperan acumulaciones de hasta 15 centímetros por encima de los 1.000 metros, según la previsión oficial..

La cota de nieve se situará entre los 700 y 900 metros, lo que podría complicar la circulación en carreteras de la Cordillera Cantábrica y el Alto Bierzo.

El tiempo estará marcado por cielos nubosos o cubiertos en áreas montañosas, con precipitaciones débiles a moderadas, menos probables en el suroeste. En el resto de la provincia se esperan intervalos nubosos que tenderán a disminuir por la noche. No se descartan bancos de niebla en zonas altas.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso, con mínimas que podrían alcanzar valores negativos en numerosos puntos. León capital registrará entre 0 y 6 grados, mientras que en Villablino se prevén -2 de mínima y 4 de máxima, y en Astorga, entre -1 y 8 grados. Las heladas serán débiles en general, aunque moderadas en áreas de montaña.

El viento soplará del norte y noroeste, moderado, lo que incrementará la sensación térmica de frío. AEMET advierte de que las condiciones meteorológicas pueden afectar a la circulación en carreteras de montaña, por lo que recomienda extremar la precaución y consultar el estado de las vías antes de viajar.

Este episodio de nieve forma parte de la entrada de aire frío que afecta a gran parte del norte peninsular, con avisos activos también en otras provincias de Castilla y León y comunidades limítrofes

En el contexto regional, se prevé una jornada de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones entre débiles y moderadas en el extremo norte y nordeste de Castilla y León. La cota de nieve se mantendrá variable en la comunidad, oscilando entre los 700 y 900 metros en la provincia leonesa, mientras que en el este podría bajar hasta los 500 metros. Además, se esperan heladas débiles, que serán moderadas en zonas de montaña, y se mantendrán los bancos de niebla en zonas altas.

La provincia de Burgos concentra el riesgo más alto en la comunidad, con aviso naranja activo en su zona Cantábrica, el norte y el Condado de Treviño, donde se esperan hasta 25 centímetros de nieve a partir de los 900 metros. Se recomienda extremar la precaución, especialmente a los conductores que se dirijan a estas zonas.