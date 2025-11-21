Herido tras sufrir una salida de vía con su vehículo y chocar contra un muro en Castrotierra de la Valduerna

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

Un nuevo accidente ha protagonizado la tarde de este viernes en la provincia leonesa.

A las 15:57 horas, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recibí un nuevo aviso alertando de un incidente en la calle Calzada, en Castrotierra de la Valduerna.

Un vehículo ha sufrido una salida de vía y ha terminado chocanco contra un muro, por lo que, un hombre de 50 años ha resultado herido.

Para atenderle, una ambulancia se ha trasladado hasta el lugar de los hechos. También se ha personado una patrulla de la Guardia Civil para reestablecer el control de tráfico.