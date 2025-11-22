El estado de la N-630 provoca una protesta para exigir su arreglo inmediato

A las puertas de la Subdelegación del Gobierno se leyó un comunicado. La caravana de protesta partió de Valencia de Don Juan.ángelopez ángelopez

Los municipios por los que discurre la N-630, además de asociaciones, empresas y entidades locales organizaron una caravana de vehículos que salió este viernes de Valencia de Don Juan para protestar por el mal estado de la carretera y que, tras pasar por Villamañán, Ardón, Valdevimbre, Cembranos, Onzonilla, Ribaseca, llegó a León para concentrarse a las puertas de la Subdelegación del Gobierno. Su objetivo era denunciar su «profunda preocupación» por las condiciones de deterioro que presenta esta vía, una de las arterias principales de la provincia.

A este respecto, y a través de un manifiesto que los convocantes leyeron como colofón al acto de protesta, aseguraron que «la N-630 ha sido históricamente una vía fundamental para la comunicación de nuestros pueblos, el acceso a los servicios esenciales y el mantenimiento de la actividad económica local; sin embargo, el abandono prolongado de esta infarestructura está generando un grave riesgo para la seguridad vial».

Los motivos

Los baches, la señalización deficiente y la ausencia del mantenimiento adecuado han sido la causa de la manifestación automovilística, que exige «la reparación inmediata» de la carretera que origina «dificultades crecientes en la movilidad diaria de vecinos, trabajadores, transporte escolar y servicios de emergencia». Consideran que todo ello provoca un «impacto negativo em el desarrollo rural», lo que «agrava la despoblación y la dificultad de los pueblos para mantener actividad social, económica y turística».

Al grito de «La nacional parece un patatal» o «La España Vaciada está muy parcheada», las personas que acudieron a la convocatoria exigieron «al Gobierno de España, a través de la subdelegación de León, que adopte medidas urgentes y concretas para la reparación integral del tramo afectado, garantizando una actuación rápida, eficaz y con plazos claros». También pidieron, a través del manifiesto al que puso voz Mónica Marne, alcaldesa de Ardón, «que no se vuelva a relegar a un segundo plano a los pueblos de la provincia», al tiempo que reclamaron «una infraestructura digna, comunicaciones seguras y un compromiso real con el medio rural».

A su juicio, la falta de inversiones básicas condena al abandono a los municipios por los que discurre la N-630, algo que «no puede permitirse». Solicitaron estar al corriente del plan de actuaciones previsto y qye «pronto se cumpla lo que se ha publicado en prensa».