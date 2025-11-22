Adrián Barbón: la mina accidentada en Asturias tenía unas condiciones de seguridad "muy elevadas"

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

La mina subterránea de Cangas del Narcea (Asturias) en la que este viernes fallecieron dos trabajadores tenía unas condiciones de seguridad "muy elevadas" y había pasado la última inspección este mismo jueves, precisamente en la misma zona en la que se produjo el hundimiento.

Así lo ha apuntado el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha avanzado que Asturias y Castilla y León van a decretar de manera simultánea dos días de luto por la muerte de Óscar Díaz, vecino de Cangas del Narcea de 32 años, y de Anilson Soares, vecino de la localidad leonesa de Villablino, de 42 años.

Barbón, que en cuanto tuvo conocimiento del accidente se desplazó de Salamanca, donde iba a participar en un acto de partido, a Asturias para interesase de lo ocurrido sobre el terreno, ha recordado además de que la mina, propiedad de la empresa TYC Narcea, fue sometida a una "enorme revisión" tras el accidente registrado en la de Cerredo, en el concejo de Degaña, donde el pasado 31 de marzo fallecieron cinco mineros debido a una explosición de gas grisú.

Tras aquella revisión se comprobó que "todo estaba bien", como también manifestaron las propias organizaciones sindicales.

Barbón, quien ha afirmado que a los propios trabajadores "les cuesta entender lo que sucedió, más allá de lo que es una tragedia en el ámbito de la mina", porque las condiciones de seguridad eran "muy elevadas", ha apuntado la posibilidad de que el derrumbamiento se debiera a un problema geológico, si bien ha insistido en que hay que dejar que se investiguen bien las causas.

El presidente del Principado ha expresado las condolencias del Gobierno del Principado a los familiares y amigos de los dos trabajadores.

El accidente, que ahora deberá ser objeto de investigación, se produjo poco antes de las 17:00 horas en el nivel -2 de la mina, situada en Vega de Rengos, en el concejo de Cangas del Narcea, a más de cien kilómetros de Oviedo en el suroccidente asturiano.

Los equipos de emergencia que se adentraron en el interior de la explotación no tardaron en encontrar los cuerpos de los trabajadores, cuyo fallecimiento fue certificado por los servicios médicos.

Este accidente minero se ha producido después de que el pasado 31 de marzo perdieran la vida cinco mineros leoneses por una explosión de gas grisú en una mina de Cerredo, en el concejo de Degaña, también en el suroccidente asturiano.

Este nuevo siniestro se ha producido en la explotación gestionada desde hace cinco años por la empresa TYC Narcea, cuya licencia fue suspendida temporalmente por el Principado tras el accidente de la mina de Cerredo para comprobar que su actividad se ajustaba a la licencia concedida para un proyecto de investigación.

Tras las pertinentes comprobaciones, el Principado levantó la suspensión por lo que la mina, en la que trabajan unos 70 mineros para la extracción de antracita de alta calidad para usos siderúrgicos, pudo volver a la actividad. EFE

