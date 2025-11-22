Luto por la muerte del minero de Laciana

La mina de Cangas del Narcea en la que este viernes han fallecido dos trabajadores. EFE/Paco Paredes

La Junta de Castilla y León declara dos días de luto en señal de duelo por la muerte de dos mineros en el accidente ocurrido en una explotación ubicada en Cangas del Narcea, Asturias, uno de ellos residente en la comarca leonesa de Laciana. De esta manera, el Gobierno de Castilla y León muestra el respeto de la Comunidad y su solidaridad con las víctimas y sus allegados.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado el profundo sentir de Castilla y León ante esta terrible tragedia, y todo el cariño a las familias, compañeros y amigos de los mineros fallecidos.

También el Gobierno de Asturias ha declarado dos días de luto oficial en señal de duelo en toda la comunidad.

Según ha informado este sábado el Ejecutivo asturiano, el plazo del luto comenzará a las 16:00 horas de este sábado y finalizará a la misma hora del lunes.

Durante este período, las banderas de exterior de los edificios de las administraciones públicas ondearán a media asta, y las de interior lucirán un crespón anudado a la moharra, la punta del mástil.

También se reducirá la actividad pública del Ejecutivo, y se anularán aquellas cuestiones que tengan carácter lúdico o festivo.

El Ayuntamiento de Villablino se suma al luto y decreta dos días de luto oficial, desde este sábado a las 16.00 horas hasta el lunes a las 16.00 horas “ante el terrible accidente al que nos volvemos enfrentar en la mina”, en el que las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales, así como suspender todos los actos públicos previstos para estos días y guardar un minuto de silencio en la próxima sesión plenaria.

Además, desde el consistorio expresan sus condolencias y apoyo a familiares y amigos de los fallecidos “en estos momentos de profundo dolor”, por lo que pone a disposición de las familias los recursos municipales necesarios, dentro de sus competencias, para brindarles el apoyo que necesiten.