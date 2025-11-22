Diario de León

La Navidad más mágica de España se vive en este pueblo de León

El pequeño municipio leonés de 600 habitantes cuenta con decenas de figuras luminosas de tamaño XXL con una ambientación de cuento

Una galleta de jengibre gigante forma parte de las luces de Navidad de Almanza.

Una galleta de jengibre gigante forma parte de las luces de Navidad de Almanza.Peio García

José María Campos

Un año más la villa de Almanza se adelanta a la Navidad con el encedido navideno formado por más de 120.000 luces. Varios millares de personas no quisieron perderse el encendido. Entre las decenas de figuras luminosas de tamaño XXL destacar el Grinch, elfos, muñecos de nieve, regalos o, como una de las principales novedades de este año, una galleta gigante de jengibre. Recordó el alcalde Javier Santiago que «Tenemos la galleta de jengibre más grande de Europa, un montaje del portal de Belén y de los Reyes de más de 50 metros, un montón de puestos en el mercadillo y, sobre todo, mucho ambiente navideño. Animamos a todos a visitar nuestro pueblo en las próximas semanas».

Destacar también la casa de Papá Noel en un torreón medieval, un paseo de piruletas, estrellas gigantes decoradas por los propios vecino.

Encendido de las luces de Navidad en Almanza

