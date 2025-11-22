La Navidad más mágica de España se vive en este pueblo de León

Una galleta de jengibre gigante forma parte de las luces de Navidad de Almanza.Peio García

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

Un año más la villa de Almanza se adelanta a la Navidad con el encedido navideno formado por más de 120.000 luces. Varios millares de personas no quisieron perderse el encendido. Entre las decenas de figuras luminosas de tamaño XXL destacar el Grinch, elfos, muñecos de nieve, regalos o, como una de las principales novedades de este año, una galleta gigante de jengibre. Recordó el alcalde Javier Santiago que «Tenemos la galleta de jengibre más grande de Europa, un montaje del portal de Belén y de los Reyes de más de 50 metros, un montón de puestos en el mercadillo y, sobre todo, mucho ambiente navideño. Animamos a todos a visitar nuestro pueblo en las próximas semanas».

Destacar también la casa de Papá Noel en un torreón medieval, un paseo de piruletas, estrellas gigantes decoradas por los propios vecino.