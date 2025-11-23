La mejora en el puente de Villafer corta la LE-524

El puente de Villafer es una infraestructura emblemática de la zona. Vecinos de Vilafer ya denunciaron el mal estado del puente.dl dl

El próximo martes 25 de noviembre, la carretera LE-524 permanecerá cortada al tráfico entre las 9 y las 15 horas para la realización de trabajos de mejora y seguridad vial, en concreto, la sustitución de péndulas en el puente de la localidad de Villafer, debido al deterioro detectado en algunos de sus elementos.

El Servicio Territorial de Movilidad de la Junta de Castilla y León informa de que esta intervención se incluye en un contrato menor adjudicado por un importe de 30.219,47 euros, IVA incluido, destinado a garantizar la seguridad y el correcto mantenimiento de la vía.

En concreto, los trabajos comprenden el desmontaje y retirada de la péndola existente, la preparación de la estructura para recibir la nueva, su colocación y atornillado mediante tornillería de alta resistencia y el pintado final. Estas labores permitirán reforzar la seguridad y prolongar la vida útil de la estructura, garantizando su adecuado comportamiento en condiciones de servicio.

Más avances

La intervención prevista ahora en la LE-524 se suma a la próxima restauración integral del Puente de Villafer, situado en el punto kilométrico 9,930, una actuación de seguridad vial impulsada por la Consejería de Movilidad. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.866.191,18 euros y actualmente se encuentra en fase de licitación. Su ejecución permitirá mejorar la seguridad estructural y la durabilidad de uno de los puntos más singulares de la carretera.

Además, está prevista la redacción de un contrato menor de estudio previo para analizar la viabilidad de una variante de Villafer, que incluiría la construcción de un nuevo puente sobre el río Esla, permitiendo retirar el tráfico pesado del puente actual y garantizar su preservación a largo plazo.

Reclamo vecinal

La asociación cultural Con V de Villafer denunció hace unos días que el puente de la localidad «ha sido intervenido de sus heridas, por lo menos de una, después de haber pasado alrededor de un año y cinco meses de que pusiésemos de manifiesto otra de las múltiples agresiones que ha sufrido». Una infraestructura considerada una joya arquitectónica industrial «que ahora tiene como compañera una muleta», lo que consideraron «una aberración estética». La asociación acusaba entonces a la Junta de no haber construido «ya hace tiempo un puente» cerca del actual, que se uniera con una carretera de circunvalación del pueblo para darle su merecido descanso al centenario».

Ahora la admninistración autonómica anuncia trabajos de mejora en esta infraestructura emblemática.