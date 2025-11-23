Mejoras en aceras de La Bañeza por 36.000 euros

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza ha finalizado las obras de remodelación de parte de las aceras de la calle de Las Angustias, una actuación que ha supuesto una inversión superior a 36.000 euros. Se trata de una de las primeras intervenciones incluidas en el plan municipal de mejora de aceras previsto para este ejercicio, con especial atención a aquellas zonas donde el pavimento presentaba un notable deterioro debido a su antigüedad o a actuaciones previas que habían afectado a su estado. El objetivo principal es renovar y adaptar estos espacios para mejorar su accesibilidad y facilitar un tránsito más seguro y cómodo para los peatones

Esta actuación forma parte del conjunto de obras programadas por el Ayuntamiento para el último trimestre de 2025, cuyo volumen global supera los 500.000 euros. En todas ellas se está trabajando para compatibilizar la mejora de la movilidad peatonal con las necesidades de acceso a portales y cocheras por parte de los propietarios de las viviendas. La intervención en la calle de Las Angustias, ubicada en el entorno del eje arquitectónico que conforman la Capilla de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad y la iglesia del Salvador, tiene también como finalidad contribuir a la mejora de la imagen urbana de una de las zonas de mayor valor patrimonial de la ciudad.

Para el desarrollo de estos trabajos se están utilizando recursos y medios propios del Ayuntamiento, complementados con la colaboración de la Diputación y de la Junta.