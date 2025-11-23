El frío sigue y dará paso a la lluvia

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La nieve ya ha llegado a León esta semana y la bajada de las temperaturas continuará durante los próximos días. De hecho, los copos caídos durante este sábado condicionaron la circulación en varias carreteras secundarias y puertos de montaña, dos de ellos cerrados y otros tantos con cadenas necesarias, en el norte de las provincias de León, Burgos y Palencia, según la DGT.

En la provincia de León se necesitaban este sábado cadenas para atravesar el paso montañoso de Ventana (LE-481) y el de Monteviejo (LE-233)

Una masa de aire templado se dejará sentir hoy domingo, cuando se espera una subida notable de las temperaturas en el norte y este de la Península. De esta manera, las heladas —ya más suaves— quedarán restringidas a puntos de la mitad este. En este marco, las temperaturas serán menos invernales y más propias de la época del año ya durante el mediodía y la tarde. La próxima semana comenzará con la influencia de una borrasca atlántica que se dejará notar en forma de lluvias en Galicia y en las comunidades cantábricas desde primeras horas.