Santa María se implica contra la violencia machista

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha reconocida mundialmente para denunciar la violencia machista y reclamar políticas y acciones efectivas que garanticen la igualdad y la seguridad de todas las mujeres.

Desde el balcón del Ayuntamiento se procederá mañana martes, día 25, a las 12.00 horas, a la lectura del manifiesto institucional, un acto abierto a toda la ciudadanía que lo desee y en el que participará también el alumnado del instituto de la localidad. Con este gesto, el municipio quiere «subrayar que la erradicación de la violencia machista es un compromiso colectivo que debe implicar a todas las generaciones», han señalado desde el consistorio.

En el manifiesto, el ayuntamiento paramés declara que la violencia machista es «la más atroz violación de los derechos humanos y una manifestación extrema de la desigualdad estructural». Asimismo, recuerda el origen de esta fecha, dedicada a la memoria de las hermanas Mirabal, y reafirma que «la lucha por una vida libre de violencia debe ser una prioridad los 365 días al año».

Una lacra

Tal y como señala ONU Mujeres, casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida, un dato que evidencia que no se trata de hechos aislados, sino de una realidad consecuencia directa de un sistema patriarcal que perpetúa la discriminación y la opresión.

El ayuntamiento asegura que mantiene «una línea de actuación firme y constante en materia de igualdad» y durante las pasadas fiestas instaló un Punto Violeta, espacio de información y acompañamiento ante posibles agresiones que fue muy bien recibido por vecinos y visitantes. Además se ha encargado una señal identificativa que se colocará en la entrada del colegio, con el objetivo de sensibilizar desde la infancia y generar entornos seguros y libres de violencia.

La jornada del 25 se completará con un taller de igualdad y prevención de la violencia de género, que tendrá lugar a las 18.00 horas en el Centro Cívico. Este taller, dirigido a toda la población, busca fomentar la sensibilización, promover relaciones igualitarias y ofrecer herramientas para detectar y actuar frente a la violencia machista.

En Carrizo

Carrizo de la Ribera también ha progrado actividades con el mismo objetivo durante este fin de semana. Se trata del taller ‘Que nadie apague tu luz’ en el que se abordaron las señales de control y para fortalecer la autoestima desde el respeto y la asertividad que tuvo lugar este sábado y de un acto celebrado en el pabellón municipal sobre defensa personal femenina.