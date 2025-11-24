El tiempo en León: precipitaciones y descenso de la cota de nieve a 1.300 metros

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La provincia de León afronta este lunes una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica, con cielos nubosos y precipitaciones débiles generalizadas que podrán ser moderadas y persistentes en zonas de montaña, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La cota de nieve descenderá al final del día hasta los 1.300 metros, lo que podría dejar las primeras estampas blancas en áreas de la Cordillera Cantábrica. Además, se esperan brumas y bancos de niebla, especialmente en cotas altas, que podrían reducir la visibilidad en carreteras de montaña.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso en el oeste y un leve ascenso en el resto, mientras que las máximas subirán de forma ligera o moderada. Así, León y Ponferrada alcanzarán los 13 grados, Astorga llegará a 14 y Villablino se quedará en 11. Los termómetros oscilarán entre los 4 grados en Astorga y los 5 en León y Ponferrada, con alguna helada débil en la zona cantábrica.

El viento soplará del suroeste al noroeste, flojo a moderado, aunque no se descartan rachas fuertes o muy fuertes en áreas altas, lo que podría complicar la sensación térmica en la montaña.

La Aemet recomienda extremar la precaución en desplazamientos por carreteras de montaña ante la posibilidad de nieve y niebla, así como por las rachas de viento previstas en las zonas más elevadas.