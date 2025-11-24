San Isidro ya luce el blanco invernal
La estación de esquí leonesa ya recoge el fruto de las primeras nieves, aunque no en cantidad suficiente aún para poder abrir sus puertas
El frío que llegó hace días a la provincia ya dejó los primeros copos de nieve la semana pasada en varios puntos de la provincia e incluso quiso hacer acto de presencia en plena capital.
La nieve, una de las protagonistas del invierno que aún no ha comenzado, ha cubierto de blanco la estación de esquí de San Isidro, que durante el fin de semana presentó una estampa de lo más invernal y que este lunes aún conservaba a primera hora de la mañana pese a la lluvia.
Así se puede ver en las cámaras de la estación, que presentan en tiempo real el estado del enclave leonés.
Las primeras nieves no han traído aún la consistencia necesaria para abrir las puertas de la estación a los esquiadores de la nueva temporada.