Los jóvenes prefieren León para dedicarse al sector agrario

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León vuelve a liderar las solicitudes para la incorporación de jóvenes al sector agrario, con 169 expedientes que colocan a la provincia como la que más interés despierta de la Comunidad para trabajar en el campo.

La última convocatoria de ayudas de la Junta de Castilla y León ha recibido 958 solicitudes de jóvenes. Son un 33 % más que la media de los últimos cinco años, según ha informado este lunes la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante la visita a una moderna explotación de ovino en Morales del Vino, Zamora, ejemplo de relevo generacional con la incorporación de tres jóvenes que protagonizan la séptima generación familiar en el negocio.

Las solicitudes presentadas reflejan, según ha afirmado la consejera, el interés de los jóvenes por la agricultura y la ganadería, a lo que se une también el incremento del 28 % en el número de alumnos matriculados en los ocho centros de FP agraria de la Junta, con 761 matriculas.

Número de solicitudes presentadas por provinciasDL

“Desde el Gobierno de Castilla y León defendemos que emprender en el sector agroalimentario es una clara opción de futuro, por eso estamos comprometidos en apoyar a los jóvenes que apuestan desde el medio rural por un sector esencial para la sociedad”, ha indicado.

De los 958 expedientes de jóvenes registrados, el 27 % mujeres, destacan los proyectos vinculados a cultivos herbáceos (401), bovino de carne (232), las iniciativas mixtas de cultivo y ganado (71) o el sector ovino (62). En esta convocatoria, que tiene una dotación de 100 millones, también figuran las ayudas para la modernización de explotaciones, con 1.422 solicitudes recibidas, y la de objetivos medioambientales, con 233 peticiones.

Así, en esta legislatura, la convocatoria de 2022 permitió incorporar a 609 jóvenes, con 33,4 millones de ayuda pública, y en la de 2024 fueron 673, con 42,8 millones. Las 958 solicitudes recibidas este año comienzan ahora su tramitación administrativa “y todos aquellos jóvenes que cumplan los requisitos accederán a la ayuda, de hasta 100.000 euros con un anticipo del 60 %, ya que los jóvenes tienen prioridad en la convocatoria”, ha explicado González Corral.