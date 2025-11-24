Hospital de Órbigo estrena el centro social La Barbacana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro Social La Barbacana de Hospital de Órbigo ha iniciado esta semana la actividad dedicada a cuidar de las personas mayores de la comarca. El Ayuntamiento señala en un comunicado que el envejecimiento activo es prioritario en los servicios sociales del Ayuntamiento de Hospital de Órbigo y para ello ha construido el edificio en el que, con el apoyo de la Diputación de León, ha invertido 1,3 millones de euros en cinco fases desarrolladas a lo largo de siete años.

Desde el lunes de esta semana, 40 personas mayores dan vida al centro social en el que las profesionales Patricia García Castaño y María del Carmen Rodríguez dirigen la actividad de estimulación cognitiva, y el servicio preventivo y de respiro familiar.

La gestión de esta instalación municipal corre a cargo del Ayuntamiento, quien financia al cien por cien los gastos de mantenimiento, y del Centro de Desarrollo Rural (CDR) «El Villar, que se encarga del desarrollo de las actividades. El alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, explica que «lo sacamos a concurso pero quedó desierto, así que hemos llegado a un acuerdo con el CDR «El Villar» para que le dé vida. Para nosotros es una satisfacción tremenda haber llegado a un acuerdo con «El Villar», porque sabemos que va a funcionar como un centro social para el bienestar de las personas mayores».

Centro social La Barbacana, de Hospital de ÓrbigoJESÚS GG

Al aula de estimulación cognitiva que dirige María del Carmen Rodríguez, acuden de lunes a jueves 25 personas «con las que trabajamos en escritura, lectura, razonamiento, destrezas manuales, atención, memoria…», asegura la responsable. Este aula forma parte de las 13 que «El Villar» tiene repartidas por la comarca, desde Armellada a San Cristóbal de la Polantera. En Hospital de Órbigo, esta actividad la venían desarrollando desde hace años en el caserón de Sierra Pambley y ahora la han trasladado al centro, donde seguirán con la dinámica trimestral de de excursiones culturales, cine, todo tipo de actividades culturales y reivindicativas como la que desarrollarán el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En el servicio preventivo y de respiro familiar, Patricia García trabaja con 15 personas “con deterioro cognitivo o con la edad sus movimientos y reflejos son más lentos. Es una actividad psico-bio-social donde socializan, juegan, hablan, las estimulamos de manera lúdica”. Los usuarios acuden cada tarde, de lunes a jueves, pero Patricia García señala que “ya nos hemos planteado realizar esta actividad también por las mañanas. Además ofreceremos servicio de baño e higiene y todo lo que no vayan demandando las personas mayores y sus familias”.

El centro social ‘La Barbacana’ es prioritario para los mayores de Hospital pero está abierto a que puedan disfrutarlo personas de la comarca y las áreas rurales próximas. Ofrecen servicio de transporte y comedor con comida cocinada en las instalaciones del CDR ‘El Villar’, que actualmente tiene servicio de cáterin en la Ribera.

Un edificio luminoso y sostenible

Los servicios se prestan en un edificio energéticamente sostenible, que se ha levantado en una parcela municipal por la discurre la Presa de la Tierra, un cauce histórico de riego del siglo XV. Las estancias del inmueble sin escaleras se distribuyen en una sola planta muy luminosa con grandes ventanales, para que los usuarios disfruten de las áreas de descanso que lo rodean. Al estar situado en el centro de la localidad, los mayores pueden entrar y salir de las instalaciones con libertad para pasear por las choperas, la orilla del río o por el puente histórico.

La infraestructura social dispone de un edificio de servicios generales que alberga las oficinas, la cocina y la enfermería, y un anexo a este recinto donde se encuentran tres grandes salas donde se ubican el comedor y la zona de actividades. .