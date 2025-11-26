Zona de acceso al acuartelamiento de la base del Ejército de Tierra Conde de Gazola, en Ferral del Bernesga.marciano pérez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Base “Conde de Gazola” (León) ha puesto en funcionamiento,

de manera parcial, su nueva central térmica de biomasa, una instalación clave dentro del proyecto “MDEF114 Intervención en mejora de eficiencia energética y la envolvente térmica mediante actuaciones sobre diferentes edificios e infraestructuras”.

Esta actuación, financiada mediante fondos europeos PRTR y dirigida por personal de la Comandancia de Obras nº4 de Valladolid, pone de manifiesto el compromiso constante de la Dirección de Infraestructura con la innovación y la mejora de las instalaciones del Ejército de Tierra.

El proyecto consiste en la construcción de una central de biomasa y su red de distribución, de tal forma que se pueda llevar la energía térmica a los edificios de la Base. El sistema utiliza biomasa para generar energía calórica y aportar agua caliente sanitaria y calefacción a los edificios.

Esta tecnología sustituye sistemas de calefacción obsoletos, reduce la dependencia de combustibles fósiles y contribuye a disminuir

significativamente la huella de carbono.

Uno de los factores clave del éxito de esta primera fase ha sido el enorme esfuerzo y la colaboración entre el Órgano de Contratación y la Dirección Facultativa, quienes, trabajando de manera coordinada, lograron gestionar los plazos de forma excepcional.

Gracias a una planificación minuciosa, anticipando dificultades y adaptándose a los imprevistos, se ha logrado que la instalación entre en funcionamiento antes del inicio del invierno. Esto ha permitido que el personal destinado en la base pueda beneficiarse de calefacción y agua caliente incluso antes de la finalización total de la obra.

Durante las próximas semanas, está previsto continuar con la conexión progresiva de edificios a la red térmica y ultimar los detalles estéticos del proyecto, que no afectan su funcionamiento principal.

Con esta iniciativa, el Ejército de Tierra reafirma su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia, impulsando modelos de gestión responsables que mejoran la infraestructura energética de las bases y la calidad de vida del personal.

Este proyecto supone un hito en la transformación energética de la instalación y se convierte en una referencia para futuros desarrollos en otras instalaciones militares, consolidando una transición energética alineada con los objetivos nacionales y europeos.