Recurso de Ecologistas en Acción contra la concesión de agua a La Robla Green

La asociación Ecologistas en Acción de León ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra la concesión del aprovechamiento de 6 hectómetros cúbicos anuales de aguas superficiales del río Bernesga otorgada por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con destino a los usos industriales del proyecto La Robla Green. Ecologistas ha informado, a través de un comunicado, que el complejo industrial de nueva creación, pendiente de financiación europea, está formado por cuatro instalaciones asociadas: una central termoeléctrica de biomasa, una planta de captación de CO2 y dos fábricas, una de hidrógeno y otra de metanol que se proyectan en la vega del río Bernesga. Una ubicación colindante con la Red Natura 2000, concretamente con la Zona de Especial Conservación (ZEC) ‘Ribera del Esla y Afluentes’ en la que se ubica la captación de agua. La asociación acude a los tribunales tras recibir, el pasado mes de septiembre, la desestimación del recurso de reposición interpuesto en abril contra la concesión otorgada por la CHD. La asociación pedía su nulidad por la enorme cantidad de agua otorgada, equivalente al consumo anual de una población de 60.000 habitantes, sin haber analizado los efectos que va a producir la extracción de 6 hectómetros cúbicos anuales de agua, especialmente durante los meses de verano, sobre los valores naturales que actualmente posee el río Bernesga. También incidía en que no se habían evaluado los efectos que va a generar la extracción de tal cantidad de agua del río Bernesga sobre los usos del agua consolidados y autorizados aguas abajo. Ecologistas ha recalcado que en el contexto de escasez e incertidumbre que plantea el cambio climático, los organismos de cuenca, y el conjunto de las administraciones públicas, deberían extremar las cautelas a la hora de otorgar nuevas concesiones de agua, para poder garantizar el mantenimiento de los usos actuales que son preferentes. La lucha contra el cambio climático, por la mitigación de los efectos desastrosos que ya se están sufriendo, como danas en el Mediterráneo o megaincendios forestales en el noroeste, como los que este verano calcinaron los montes de León, «se demuestra con hechos, no solo con palabras», ha apuntado la asociación. «Tan negacionistas son los gobiernos que abiertamente niegan el cambio climático, como los que no lo niegan, pero siguen agravando sus efectos autorizando proyectos insostenibles como esta concesión de agua», ha añadido. A este respecto, Ecologistas ha recordado que sigue sin respuesta del Gobierno.