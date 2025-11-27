Proyectada una planta de biodiésel en suelo rústico en Valdevimbre

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valdevimbre ha abierto un periodo de información pública para la solicitud de autorización de uso excepcional de suelo rústico presentada por la empresa Galaxy Biodiesel Hold que pretende instalar una planta de biodiésel en un polígono de la localidad. El expediente, identificado con el número 163/2025, afecta a un terreno calificado en las Normas Urbanísticas Municipales como suelo rústico de protección agropecuaria de secano (SR-PA-s). El Procurador del Común ya recomendó en su momento que no se autorizaran instalaciones industriales en suelos rústicos de protección agropecuaria, con el objetivo de garantizar un equilibrio entre el fomento de las energías renovables y la preservación del sector primario en el medio rural. La advertencia respondía a la preocupación por la pérdida de tierras agrícolas y el impacto sobre la actividad agropecuaria, especialmente en zonas con fuerte tradición vitivinícola como Valdevimbre. Según el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BoCyL), el expediente permanecerá en exposición pública durante 20 días hábiles desde la última publicación en el BOCYL y en uno de los diarios de mayor difusión provincial. Durante este plazo, cualquier persona o entidad podrá presentar alegaciones u observaciones. Valdevimbre, conocido por sus bodegas subterráneas y su producción de vino, se encuentra a unos 25 kilómetros de León capital. La instalación de una planta de biodiésel en suelo protegido plantea un debate sobre la compatibilidad entre la actividad agropecuaria y la industrial, así como sobre el impacto ambiental y socioeconómico en la zona. El biodiésel, producido a partir de aceites vegetales o grasas animales, se considera una alternativa más limpia frente al gasóleo convencional, aunque su desarrollo suele generar controversia por el uso de tierras agrícolas. La propuesta de Galaxy Biodiesel llega en un momento clave para la transición energética en España, donde el Gobierno central y la Unión Europea impulsan proyectos que contribuyan a descarbonizar la economía.