La prohibición de mover ganado se limitará al bovino desde el día 2

La Junta de Castilla y León ha decidido prorrogar hasta el 2 de enero, aunque solo para el ganado bovino, las restricciones vigentes en las últimas semanas sobre la movilización de los animales, y la celebración de concentraciones, ferias y mercados, como medidas de protección y prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

El portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que a partir del lunes se recuperarán los mercados y ferias de cualquier especie animal salvo el bovino, la afectada directamente por la Dermatosis.

Las medidas de prevención y protección están vigentes, en estos momentos, hasta el 30 de noviembre; a partir de esa fecha, las restricciones en movilidad solo se aplicarán al ganado bovino, flexibilizando de este modo la situación para el resto de especies animales, ha indicado el portavoz.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará en su edición de este viernes, 28 de noviembre, la correspondiente orden en la que se detallarán los aspectos concretos de la prórroga de las restricciones, las medidas vigentes y a quién afectarán.

Castilla y León inició las medidas restrictivas en cuanto a la movilidad del ganado el 25 de octubre, prohibiendo concentraciones, ferias y mercados, medidas que ha ido prorrogando atendiendo a la evolución de la enfermedad y en consenso con el sector ganadero, que ya le había pedido esta semana flexibilizar las prohibiciones en Castilla y León.

Precisamente la Lonja de León ha destacado este miércoles que después de varias semanas de incertidumbre en las cotizaciones del vacuno de carne, el clima de preocupación sanitaria empieza a remitir puesto que se cumple ya un mes sin casos de animales contagiados de dermatosis nodular y la vacunación está también muy avanzada en la zona afectada de Cataluña como en los territorios limítrofes no afectados. Por otra parte, en la sesión de la Lonja celebra este miércoles se ha registrado una subida tanto en el ganado de vida como en el de carne debido a la poca oferta y a un incremento de la demanda que coincide con la época navideña.