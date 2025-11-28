La Diputación saca sus cuentas pese la abstención del PP y la oposición de Vox

Gerardo Álvarez-Courel y Santiago Dorando, durante el pleno extraordinario para la aprobación del presupuesto general para el próximo ejercicio.Campillo

La Diputación de León ha aprobado esta mañana sus prepuestos generales para el año 2026 con los votos favorables del PSOE y de la UPL, con la oposición de Vox, y con la abstención del Partido Popular.

Las cuentas para el año que vienen cuentan con una asignación de más de 240 millones de euros, un 4,83% más que en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento de más de once millones de euros.

El portavoz del Partido Popular, David Fernández, justificó la abstención de su grupo apelando a la “voluntad de cooperación” con el equipo de Gobierno, aunque criticó la falta de cumplimiento de compromisos anteriores.

“No podemos aprobar estos presupuestos porque los compromisos del año pasado se contemplaron sobre el papel, pero no en la realidad”, señaló Fernández, recordando proyectos no ejecutados como el bono turístico de 2024 o las actuaciones de impulso económico en zonas rurales.

También lamentó que “se mantengan ayudas para pymes y relevo generacional que no se convocan desde hace años” y que sigan sin resolverse demandas como el parking de Santa Nonia, la estación de San Isidro o los tres parques de bomberos pendientes.

Pese a ello, insistió en que el PP mantiene su disposición a colaborar “en todo aquello que suponga mejorar la calidad de vida en las zonas rurales”.

El portavoz de Vox, Fernando Prieto Olite, rechazó las cuentas por considerarlas “continuistas” y “poco útiles para los pueblos”.

“A los vecinos no se les arreglan las carreteras ni se les crean nuevas oportunidades laborales. Con estos presupuestos, sus dificultades seguirán siendo las mismas”, criticó.

Prieto denunció además que “los gastos crecen, pero no las inversiones”, y lamentó la falta de medidas reales contra la despoblación. “En la calle, el discurso de la despoblación va por un lado y las acciones para frenarla van por otro”, explicó.

Desde la Unión del Pueblo Leonés, su portavoz Valentín Martínez defendió el apoyo de su grupo a las cuentas de 2026, que calificó como “una foto fija de la situación, pero en constante movimiento en función de las nuevas necesidades”.

Martínez mostró su confianza en que “en un año electoral las partidas se aumenten con nuevos fondos y remanentes por el bien de la provincia”.

En respuesta al PP, recordó que sí se han tenido en cuenta sus propuestas y destacó la creación del Plan Pios, dotado con 60 millones de euros. “Desde la UPL vamos a apoyar estos presupuestos por y para los leoneses de la provincia”, afirmó.

Por parte del equipo de Gobierno, el portavoz socialista Santiago Dorado reconoció que “hay cosas que no se han cumplido”, pero defendió la ejecución presupuestaria de los últimos meses.

“Nos pidieron un plan de 20 millones y lo hicimos de 60; nos solicitaron cinco millones extra para carreteras y se superaron los 50. Se hizo más de lo que se nos pedía”, señaló Dorado.

Además, rechazó que las cuentas dependan de la Junta de Castilla y León: “Es frívolo decir que el presupuesto de la Diputación es gracias a la Junta, cuando no es así”.

El portavoz socialista afirmó comprender la abstención del PP “por la coyuntura política actual en Castilla y León”.

Dorado explicó que estas son unas cuentas "continuistas", fruto de la responsabilidad y del diálogo", de una institución que "no tiene deudas" y que cuenta con unos prepuestos volcados en mejorar la calidad de vida y las infraestructuras del medio rural".