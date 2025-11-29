Activada la fase de alerta por nevadas y por frío en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha decidido la activación de la fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas en la provincia de León ante la posible acumulación este domingo de más de 5 centímetros en la Cordillera Cantábrica.

La previsión que se maneja es que puedan acumularse más de 5 centímetros de nieve a partir de los 1.300 metros en la zona oriental, lo que podría llevar a ocasionar incidencias en Red de carreteras del Estado, ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León. La fase de alerta estará activada desde la próxima medianoche hasta las doce de la mañana de este domingo, hasta ver el avance de la situación. La provincia de Burgos, en la zona de la Cordillera Cantábrica, estará hoy en aviso amarillo por nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).