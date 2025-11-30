La Bañeza acoge hoy la alubiada motera solidaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Bañeza presenta un nuevo fin de semana marcado por una amplia programación de actividades que ponen de manifiesto el compromiso de la ciudad con la cultura, el deporte y la dinamización social.

La agenda comenzó este viernes con la celebración de la XXI Gala del Deporte, que tuvo lugar en el Polideportivo Municipal y la clausura de las XXIV Jornadas Audiovisuales de Montaña del Club Teleno, consolidando este encuentro como un referente para los aficionados a la montaña y al deporte al aire libre. Asimismo, el Teatro Municipal acogió la representación de la obra Don Juan Tenorio, que hizo las delicias de los asistentes. Este sábado continuá la programación con la presentación del libro «El arca de los frascos», de Adolfo Alonso Ares e ilustrado por Domingo del Prado, organizada por la Fundación Conrado Blanco. Este domingo tendrá lugar la Alubiada Motera Solidaria, que partirá a las 11.00 horas de la Plaza Mayor y culminará con la tradicional comida en el Colegio San José de Calasanz tras la ruta prevista entre todos los partipantes.

Además, a las 20.00 horas, la iglesia de El Salvador será escenario del último concierto del XXV Otoño Coral, a cargo de la Coral del Milenario de San Salvador, que pondrá el broche final al 25º aniversario del ciclo y al 40º aniversario de la agrupación.

Hoy, cine

La programación del fin de semana se completa con nuevas sesiones de cine, con la proyección de la película «Siempre es invierno» el domingo y el lunes, y con la exposición de figuras Lego del joven Ángel López, que continúa abierta en el Centro Cultural de las Tierras Bañezanas. Asimismo, estos días concluyen las II Jornadas Gastronómicas de la Alubia, en las que participan cerca de una veintena de restaurantes y que aún ofrecen la oportunidad de disfrutar de este producto emblemático. El Ayuntamiento destaca que esta intensa oferta cultural y de ocio contribuye a fortalecer el pulso social y económico de La Bañeza, consolidándola como una ciudad dinámica, abierta y comprometida con la promoción de actividades que enriquecen la vida de vecinos y visitantes durante todo el año.