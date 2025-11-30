El desplome del precio del azúcar deja pérdidas en Acor de 2,5 millones de euros

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

La cooperativa Acor afronta este martes, 2 de diciembre, la Asamblea General de Delegados en sus instalaciones de Olmedo (Valladolid), donde se presentarán las cuentas del ejercicio 2024/2025, que se cerraron con 2,5 millones de euros en negativo tras cinco años consecutivos de beneficios —13 millones en la campaña anterior—.

Pese a este resultado, la cooperativa vallisoletana llama a la prudencia y al optimismo, apoyándose en los primeros datos de la actual campaña remolachera, que apuntan a una polarización media de 17,5 grados —un punto más que el año anterior— y rendimientos considerados normales, lo que refuerza la confianza en el cultivo tras varios ejercicios complicados por la meteorología y los problemas sanitarios.

La campaña 2025/2026 comenzó el 20 de octubre, con la previsión de molturar la producción procedente de 9.995 hectáreas contratadas por los socios de Acor. Por provincias, Valladolid lidera la superficie cultivada con 3.109 hectáreas, seguida de Burgos (1.350), León (1.182) y Palencia (1.001). El resto se reparte entre Ávila (991), Zamora (601), Salamanca (566), Álava (519), Segovia (462) y Soria (214). De mantenerse las previsiones, la cooperativa espera superar el millón de toneladas de remolacha molturada.

El presidente de Acor, Jesús Posadas, ha atribuido las pérdidas del ejercicio al desplome del 33,6 % del precio del azúcar en los mercados internacionales, que pasó de 807 euros por tonelada en junio de 2024 a 536 euros en junio de 2025. Pese a esta caída, la cooperativa no trasladó íntegramente el descenso a los socios, limitando la reducción del precio de la remolacha al 18% (de 75 a 61 euros por tonelada).

Posadas subraya que la prioridad del Consejo Rector fue proteger la rentabilidad de los agricultores y mantener el compromiso con el cultivo en «un momento crítico para los regadíos». También destacó el papel de las empresas participadas por Acor, especialmente el negocio del aceite, que ayudó a compensar parcialmente las pérdidas. La planta de Tratamientos y Oleaginosas (PTAO) molturó 158.000 toneladas, 1.000 más que el año anterior, con precios de venta más altos para los socios.

Las cifras aprobadas por el Consejo Rector reflejan una facturación global de 402 millones de euros, un 10 % más que el ejercicio anterior.