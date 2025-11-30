Sahagún no falta a la tradición de honrar a Facundo y Primitivo

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Sahagún vivió este domingo una de sus citas más entrañables del calendario festivo con la celebración de los santos Facundo y Primitivo, patrones de la villa. Vecinos y visitantes se dieron cita en el templo que lleva su nombre para rendir homenaje a los mártires, considerados los fundadores de la localidad, en una jornada que combinó historia, devoción y tradición popular.

Cuenta la historia que los hermanos Facundo y Primitivo, tras sufrir el martirio por su fe, fueron hallados a orillas del río Cea. En ese mismo lugar se levantó un monasterio benedictino, origen del núcleo histórico de Sahagún y símbolo de su identidad. Desde entonces, el Voto de Villa mantiene viva la memoria de aquel momento, que recuerda a los sahagunenses «quiénes somos y de dónde venimos».

La eucaristía en honor a los santos mártires llenó por completo el templo. Entre rezos, cánticos y el aroma a incienso, se volvió a revivir una tradición que une generaciones. Al finalizar la misa, tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la jornada, el reparto de las tradicionales almendras garapiñadas.

Personas de todas las edades se acercaron a recibir el pequeño obsequio, entre sonrisas y felicitaciones. Entre ellas destacó Guadalupe, vecina centenaria de la villa, que con 101 años cumplidos no quiso faltar a la cita. La alcaldesa de Sahagún, Paula Conde, participó un año en el reparto.