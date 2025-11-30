Sahagún despide el año por adelantado entre lluvia y confeti

Publicado por Acacio Díaz Creado: Actualizado:

Sahagún celebró este fin de semana su ya tradicional Nochevieja anticipada, una cita que volvió a llenar de ambiente festivo el centro de la villa pese a la noche desapacible, marcada por la lluvia y el frío. La fiesta se prolongó con música y espectáculo hasta bien entrada la madrugada. Entre los momentos más esperados destacó el sorteo de una cesta navideña valorada en más de 2.000 euros, que puso el broche final a una noche en la que no faltaron el champán y las uvas.